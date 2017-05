Den tidligere Egebjerg Maskinfabrik skal, måske, være en ny grøn virksomhed, men der er bøvl med partnerne. Foto: Per Jensen Foto: Fotograf Per Jensen

Har ikke fået alle deres penge

Odsherred - 16. maj 2017 kl. 10:02 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervsstyrelsen har stoppet for tilskud til firmaet Syntes Waste to life A/S, der vil omskabe brugte bildæk til ren energi fra den tidligere Egebjerg Maskinfabriks bygninger, i Egebjerg. Og de to virksomheder, som Syntes Waste to life A/S har anført som samarbejdspartnere har begge trukket sig.

Senest slår den tekniske direktør, Simon Christensen, fra Nordland Automatic A/S, i Nordjylland, fast, at de ikke har fået de penge, som de var berettiget til, og at alle indkøbte komponenter derfor stadig står på deres adresse i Nørresundby.

Til dagbladet Nordvestnyt, slår direktøren for Syntes Waste to life A/S, Lars Egedal, fast, at samarbejdet med partnerne er gået i hårdknude, men at virksomhedens forretningsplan er mere end projektet, der har modtaget offentlig støtte.

Hvad dette præcis går ud på, og hvornår virksomheden regner med at være i drift, har det ikke været muligt at få oplyst.