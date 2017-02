Handicaptransport skal gøres billigere

En nærmere gennemgang af skolekørslen i Odsherred Kommune har afsløret, at kommunen i flere år har betalt overpris for kørsel af elever med særlige behov til specialskoler i Holbæk og Tølløse. Det har hidtil været Holbæk Kommunne, som har stået for at sende kørselsopgaven i udbud. Odsherred Kommunes fagcenter har ud fra en gennemgang af afregninger vurderet, at kommunen vil kunne spare 500.000 kroner ved at hjemtage ordningen, og lade Movia, som Odsherred Kommune i forvejen samarbejder med, overtage kørslen.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor stort det samlede beløb for transporten forventes at blive, men understreger, at der på ingen måde bliver tale om en discountløsning for de 26 elever eleverne, som hver dag transporteres til Ladegårdsskolen i Holbæk og Hjortholmskolen i Tølløse. Fordi begge skoler er beliggende i Holbæk Kommune, har det også været den kommune, som har stået for, at sende transportaftalen i udbud, og finde det bedste og billigste tilbud.