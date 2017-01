Handicappet risikerer at miste nattehjælp

Når den 21-årige Theis Bollhorn bliver lagt i seng om aftenen i sit hjem på Kongsøre Næbbe, har han sine forældre eller to handicaphjælpere ved sin side hele natten. Epilepsilignende anfald i løbet af natten gør det nødvendigt, at han bliver holdt og får renset munden for spyt og slim, da han ellers kan blive kvalt. Fordi Theis Bollhorn er omfattet af en særlig paragraf i serviceloven, risikerer han nu, at blive frataget den overvågning om natten, som han har været godkendt til af Odsherred Kommune de sidste tre år.

- Serviceloven skelner mellem om den handicappede selv står for ansættelsen af handcaphjælpere, eller har en værge til det. De svageste borgere må være dem, som ikke selv formår, at stå for arbejdsledelsen. Det er netop denne gruppe, som serviceloven ikke giver juridisk ret til overvågning om natten. Det giver jo slet ingen mening, forklarer Marianne Bollhorn.

Theis Bollhorn var indtil for ti år siden en helt almindelig dreng, som gik i skole og spillede fodbold. Han mistede sin søster under tragiske omstændigheder, og kort efter begyndte han at få en række uforklarlige epilepsilignende anfald, som har skadet hans hjerne. Theis Bollhorn befinder sig i dag på et udviklingsmæssigt niveau svarende til et 1-2-årigt barn. Han har ingen tale, og skal have hjælp til alle funktioner. Om natten vågner han ofte og skal hjælpes på toilettet, have medicin gennem en sonde i maven eller støttes til at komme igennem et af sine krampeanfald.