Hævede 700.000 kr. til en havegang

Entreprenør Filip Dyvekær føler sig godt og grundigt snydt af Odsherred Kommune. For snart et år siden krævede den, at han opførte en pergola, en overgroet havegang, fra Havnevej til Aldis parkeringsplads på den tidligere Ruwel grund.

Et krav som entreprenøren afviste, men da kommunen ikke ville give butikken ibrugtagningstilladelse, før han havde stillet en bankgaranti, hvilket gjorde, at butikskæden ikke ville betale de over 27 millioner kroner, som Filip Dyvekær havde til gode, så følte han sig tvunget.

Borgmester Thomas Adelskov (S) afviser over for Nordvestnyt beskyldningerne, og han slår fast, at han mener, at Odsherred Kommune har strakt sig langt for at imødekomme Filip Dyvekærs dispensationsbehov, og han slår fast, at Filip Dyvekær selv kunne have opført den krævede pergola.