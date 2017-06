Hærværks-plaget tennisklub får uventet fonds-støtte

- Baggrunden lød, at vi i klubben har gjort et stort arbejde, og at det har været smerteligt for os at blive udsat for så meget hærværk på lethal og tennisanlæg. For det frivillige arbejde i klubben er det stærkt motiverende at få sådan et uventet skulderklap, siger Per Larsen.