Hårdt kvæstet efter sammenstød mellem traktor og bil

En person er i kritisk tilstand efter færdselsulykke syd for Nykøbing Sjælland. En traktor efterlyses.

En person er mandag aften blevet hårdt kvæstet, efter at en personbil angiveligt er kørt sammen med en traktor på Odsherredvej ved Moseby 1,5 kilometer syd for Nykøbing Sjælland.

Den tilskadekomne er blevet kørt til Rigshospitalets traumecenter. Vagtchefen betegner vedkommendes tilstand som kritisk.

Politiet fik anmeldelsen om færdselsulykken klokken 20.21. Vidner har fortalt til politiet, at personbilen kørte sammen med en traktor. Men da redningsfolk ankom til stedet, var traktoren forsvundet.

- Det er ikke hver dag, vi ser det. Meldingen lyder, at en bil har påkørt en traktor, men da vi kommer frem, er der ingen traktor på stedet, men der er skader på bilen, som indikerer, at den har påkørt et eller andet, siger Lars Galasz.

Politiet eftersøger derfor i øjeblikket en traktor i området.

Hvis føreren af traktoren har forladt stedet efter ulykken, kan det være en alvorlig overtrædelse af loven.

- Hvis man er klar over, at der er sket et færdselsuheld og forlader stedet, så er det en meget alvorlig overtrædelse af færdselsloven og måske endda af straffeloven, siger vagtchefen.

- Med de skader, der er på bilen, burde man være klar over, at man er blevet påkørt, siger han.

Odsherredvej er mandag aften blevet lukket for alt trafik, så politiet har mulighed for at undersøge stedet, mens en bilinspektør er tilkaldt.