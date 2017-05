Haarder indvier kunstudstilling

AKIO kan i år fejre 10 års jubilæum. I 2007 blev en gruppe malere opfordret til at udstille på den daværende Grundtvigskole i Nykøbing. Men det viste sig, at der var et stor behov for at gå sammen. Mange ønskede nemlig at udfordre sig selv udi malerkunsten. Man stiftede AKIO, som betyder Aktive Kunstnere i Odsherred.