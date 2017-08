Hård kurs mod håndværkersnyd

Otte ud af 15 kontrollerede virksomheder har snydt med regningerne for håndværkerydelser for Odsherred Kommune. Derfor har kommunens økonomiudvalg besluttet, at opsige rammeaftalen om håndværkerydelser per 31.12, og ifølge borgmester Thomas Adelskov (S), er det et enigt økonomiudvalæg, der samtidig har besluttet en skarp kurs mod snyderne.