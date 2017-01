Håber på 40.000 gæster

Som han går der og skutter sig mod den bidende vinterregn i sin uldne sorte jakke og den elegante filthat, er der mere rå cowboy end middelalder over Bob Rødsten. Ikke desto mindre er han den nye leder af det historiske værksted Ulvsborg ved Asnæs, hvor det er planen, at han skal gøre en god forretning ud af stedet.

Han er civilingeniør, og har været direktør for sit eget firma i en årrække. For nogle år siden blev han ramt af en blodprop, og valgte at trække sig tilbage og nyde tilværelsen med sin kone Anne og deres børn på gården i Sæby. Hans kone Anne arbejder i Sagnlandet i Lejre, og det var ad den vej, han blev kontaktet af Ulvsborgens bestyrelse.

Han er ikke garanteret en fast indtægt, men er blevet lovet halvdelen af det overskud, som Ulvsborg eventuelt måtte give. Bob Rødsten har en forventning om, at Ulsborgen i fremtiden vil kunne trække 40.000 besøgende på en sæson. I dag kommer der på et godt år 5000 betalende gæster.

For de frivillige er det for Bob Rødsten vigtigt, at de stadig skal have det sjovt på stedet, og få lov til at dyrke deres hobby og store interesse for middelalderen.