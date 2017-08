Grusvejen skal han af med

Malergården i Plejerup er et populært museum. For populær til at grusvejen ned mod museet kan holde til det, og derfor har Odsherred Kommune anlagt vigepladser, men det har kostet vandets frie løb, og gjort Vagn Nielsen, der ejer grusvejen, vred.

Idag skal politikerne i kultur- og folkeoplysningsudvalget tage stilling til et forslag om at ekspropriere vejen, som derefter skal udvides og grøfteknaten retableres.

Et forslag som Vagn Nielsen er glad for, for han afgiver gerne vejen, men han vil ghellere have den skattefrie ekspropriering end at skulle betale skat af en handel.