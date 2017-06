Se billedserie Formand Per Larsen viser, hvor gruset er skyllet væk fra op-stribningen. Det ses, at sprinkleren har gennemvandet banen i en halvcirkel. Foto: Stefan Andreasen

Groft vand-hærværk på tennisbaner

Odsherred - 01. juni 2017 Af Stefan Andreasen

Normalt har tørre tennisbaner godt af at blive oversprinklet med vand jævnt fordelt, men i weekenden har Vig Tennisklubs anlæg været forsøgt druknet af hærværks-folk.

- De har tændt sprinkler-anlægget på banerne og har ladet vandet køre, så banerne er helt sumpede og ujævne og man synker ned. Visse steder er vandet trukket en meter ned, og belægningen er skyllet væk. Nogle steder står striberne blottet, fortæller en frustreret formand Per Larsen, der har meldt sagen til politiet.

- Nu er det om igen: Banerne skal tørre, der kan gå flere dage, så skal der grus på, der skal jævnes og tromles, og der skal bankes striber ned. Arbejde, som vi frivillige må gøre. Det her er som gift for frivilligheden, mener Per Larsen.

- Vi håber, at vi på én eller anden måde kan appellere til dem om at lade os være i fred. Kom dog op og besøg os i stedet, døren er åben. Lad være med at ødelægge vores anlæg og vores klub, lyder det fra Per Larsen.

For at komme ind til anlægget har hærværks-folkene klippet hegn i stykker, som klubben lige har fået sat op. Onsdag sendte Per Larsen så igen bud efter JC Hegn, så det ødelagte område blev repareret her og nu.

- Vi er ellers inde i en fantastisk periode med medlemstilgang og stort frivilligt engagement. Vi har et dejligt tennisanlæg og en herlig indendørs-bane. Alt var egentlig godt, indtil hærværket, siger Per Larsen.

Tidligere har klubben også været ramt af hærværk på lethallen med indendørs tennisbane.