Siden 1962 har Lundbeck haft en fabrik i Lumsås. Et lokalplanforslag, der giver medicinalvirksomheden mulighed for at udvide, har skabt stor bekymring hos mange sommerhusejere. Men de politiske partier i Odsherred - også de grønne - bakker op om lokalplanforslaget, som er i offentlig høring frem til den 20. juli 2017. Foto: Mik Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Grønne partier accepterer Lundbeck-plan

Odsherred - 16. juni 2017

Mange sommerhusejere omkring Lumsås frygter, at et lokalplanforslag, der giver Lundbeck lov til at udvide, vil ødelægge naturoplevelsen i området. Men lokalplanmodstanderne, som med læserbreve og indlæg på sociale medier har givet sig kraftigt til kende, får ikke støtte fra de grønne partier i Odsherred.

Arne Mikkelsen (SF) bakker op om forslaget.

- Det er kun tale om en 10 procents udvidelse, så jeg synes, at der har være mange overdrivelser i diskussionen. Vi har været meget imponeret over den imødekommenhed, som Lundbeck har vist. Arbejdspladser tæller også. Hvis man overhovedet vil have arbejdspladser i Odsherred, så skal de jo være et sted, siger Arne Mikkelsen.

Repræsentanter for Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre fortæller til Nordvestnyt, at de ikke vil protestere imod forslaget.

- Vi vil ikke løbe rundt med et miljøkort i denne sag. Her er også en fabrik, der ikke bare pr. rygmarvsreaktion flytter langt væk. Det er vi simpelthen nødt til at anerkende og være tilfredse med. Der er en splittelse mellem sommerhusbeboere og de andre beboere, men vi skal pleje områdets interesser, bemærker Jacob Antvorskov, byrådskandidat for Alternativet.

Odsherred Kommune modtager høringssvar indtil den 20. juli 2017.