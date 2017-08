Grillhuset på Rørvig Havn skal flyttes, men debatten om hvortil har givet meget lokal kritik. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Grillhus spøger stadig

Odsherred - 18. august 2017 kl. 15:56 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havnefogeden erkender, at han nok burde have orienteret brugerne af Rørvig Havn noget tidligere om planerne for grillhusets skæbne. Det sagde han efter et møde med havnens brugerråd, hvor han orientedede om planerne for grill­husets fremtid, når Rørvig Kajakklub gør alvor af deres byggeplaner, angiveligt primo september.

- Da vi alt andet lige har aftalt, at der står et grillhus til rådighed, bliver det placeret der, hvor der er givet byggetilladelse, hvilket er i et byggefelt tæt på udekøkkenet og i forlængelse af maste-reolen. Om det bliver en permanent eller midlertidig placering, må den videre dialog afgøre. Vigtigst er, at der fortsat er et grillhus på Rørvig Havn, siger havnefoged Lars Kenneth Holm.

Der er lokalt stor modstand mod grillhusets flytning, men et ønske om at få trukket byggetilladelsen til kajakklubben tilbage har ingen gang på jord. For en lovligt udstedt byggetilladelse kan ikke trækkes retur, og da sagen i maj 2016 blev behandlet og byggetilladelsen godkendt i miljø- og klimaudvalget, er den en rea­litet.