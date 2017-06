Grave ned? Pris: 21,7 mio. kr.

Det vil koste 21,7 mio. kr. at nedgrave det kommende biogasanlæg ved Vig. 15 mio. kr. for selve nedgravningen og bortkørsel af jord, men resten af beløbet skulle dække etableringen af nødvendige støttemure. Billedet er en visualisering af anlægget, set fra Kollekolle. Foto: Odsherred Kommune Foto: tinbr

Odsherred - 24. juni 2017 Af Torben Andersen

Planerne om at etablere et 25 meter højt biogasanlæg ved Rute 21-rundkørslerne vest for Vig har skabt frustration hos en del af naboerne i området. De har indgivet en række høringssvar til lokalplanforslaget og foreslår blandt andet, at anlægget bliver gravet ned i jorden.

Men beregninger fra Odsherred Kommune viser, at en nedgravning på fem meter koste 21,7 mio. kr. Og de penge er hverken borgmester Thomas Adelskov (S) eller Morten Egeskov (V) klar til at bruge til formålet.

- Det har været vigtigt at få undersøgt, hvad en nedgravning vil koste, for det var et forslag, der blev rejst på et borgermøde. Men beløbet er så stort, at det er helt urealistisk at nedgrave anlægget, siger Thomas Adel­skov.

- For mig at se er det så mange penge, at det slet ikke forekommer realistisk at grave anlægget ned. Det skal også hænge sammen økonomisk, siger Morten Egeskov.

Miljø- og klimaudvalget mødes ekstraordinært på tirsdag for at vedtage lokalplanen. Og senere samme dag forventes byrådet at godkende forslaget.