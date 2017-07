Gratis kig på stjernene i Rørvig

Fredag den 28.juli fra klokken 22, bliver der mulighed for at få et unikt kig på stjerner og mælkevej, når der inviteres til gratis Dark Sky arrangement ved parkeringspladsen på Telegrafvej, i Rørvig.

Ifølge Marianne Ek, der er en af initiativtagerne til arrangementet, så har Foreningen Rørvig By og Land inviteret naturvejleder, Thomas Johansen, fra Brorfelde Observatorium, til at guide øjnene rundt på stjernehimlen, og opfordringen lyder, at man skal huske et godt liggeunderlag, noget varmt tøj, en håndkikkert og ikke mindst en cykelbaglygte, den, der lyser rødt, for at undgå det hvide lys forureneing af himlen.