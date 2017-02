Musikeren Rasmus Nøhr mødes med Egebjerg for tredje år i træk til sommer. Foto: Per Christensen

Gratis Nøhr-koncert tilbage på toppen

- Vi rykker tilbage til toppen, da atmosfæren på den boldbane aldrig nogensinde kommer til at måle sig med vores fantastiske plads deroppe. At have så skønt et sted ,ed udsigt til vand næsten hele vejen rundt, er et super privilegium, som vi virkelig værdsætter og heldigvis vil menighedsrådet gerne låne os pladsen igen, oplyser Lars Jensen fra arrangørgruppen.