Størstedelen af ejendommene, som ejendomsselskabet Freja har til salg i Annebergparken er nu solgt. Tilbage er kun det store Grønnegårdsanlæg. Foto: Marianne Nielsen Foto: Marianne Nielsen

Godt salg i Den Gule Bys tomme bygninger

Odsherred - 27. juli 2017 kl. 13:26 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store skilte ved indkørslen til Annebergparken annoncerer, at Nybolig har haft held til at sælge langt størsteparten af de ejendomme, som det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme har udbudt til salg. Faktisk er det kun det store Grønnegårdsanlæg, der endnu ikke har fået klistret et solgt-mærkat på sig.

- Det er faktisk gået ret fint med salget, og det finder vi meget positivt, siger salgschef hos Freja Ejendomme, Per Kondrup.

Underskrifterene på salgskontrakterne er dog betinget af at udstykningssagen går i orden.

- På nær en enkelt ejendom, ligger bygningerne faktisk på én stor matrikel. Vi er i gang med en udstykningssag, men forventer ikke at det er på plads før begyndelsen af 2018. og kontrakterne er betinget af at udstykningsplanerne går igennem, uddyber Per Kondrup.

Kapellet blev solgt til Psykiatrimuseet, mens private har købt følgende ejendomme: Fritidscenteret, som blev sat til salg for 1,15 mio.kr., Pilehusets salgspris blev sat til 1,8 mio. kr., Platangården 1,5 mio. kr. elevboligen 1.750.000 kr. og Lindehuset, der indtil for nylig husede uledsagede flygtningebørn skulle koste 2,5 mio. kr.

Frugtlageret blev prissat til 450.000 kroner og her er salget ikke endeligt endnu oplyser Per Kondrup.

- Men der ligger en købsaftale og vi forventer at det falder på plads også, siger han.

Salgschefen ønsker ikke at oplyse, om ejendommene er solgt til prisen eller hvem køber er. Kun at der er tale om private, der ønsker at renovere dem og lave beboelse.

Freja købte i efteråret 2016 ejendommene i Annebergparken og psykiatrihospitalet i Dianalund af Region Sjælland til fire millioner kroner.