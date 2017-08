Send til din ven. X Artiklen: Geoaparkdirektør: Jysk geopark spiser ikke af vores kage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Geoaparkdirektør: Jysk geopark spiser ikke af vores kage

Odsherred - 04. august 2017 kl. 13:24 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En geopark med Unesco-stempel i Vestjylland vil ikke være en trussel mod Geopark Odsherred. Det vurderer geoparkdirektør i Danmarks første geopark og turistchef i Odsherred, Hans-Jørgen Olsen.

I det vestjyske arbejdes der intenst på at blive optaget på Unescos liste over geoparker. En liste, der i forvejen står 33 områder på fordelt i hele verden, heraf en enkelt i Danmark. Geopark Odsherred har været sparringspartner i forløbet, og vil hilse endnu en Unesco-geopark velkommen.

- Jeg vil se frem til at vi var en lille familie af geoparker, for så kunne vi også få glæde af hinanden og lærer af hinandens succeser og fiaskoer, siger han til Nordvestnyt.

Geoparkdirektøren vurderer, at to, måske tre områder i Danmark mere støde til den danske Geopark-familie med Unescos stempel. Foruden Geopark Vestjylland, ser han også Bornholm og Sydfyn som potentielle geoparker. Og han forventer, at begge vil gå efter Unescos godkendelse.

- Vi har den holdning, at vi vil gerne hjælpe til, og øse af vores erfaringer. På sigt vil det være en fordel for alle parter, at der er mere end én geopark, forklarer han.

- Man kan vælge at sige, at nogen stjæler et stykke af kagen, men jeg tror på at vi er ved at gøre kagen større, tilføjer geoparkdirektøren, der også er turistchef i Odsherred.

Geopark Vestjylland sendte en officiel ansøgning af sted til Unesco i november sidste år og en delegation derfra her netop været på besøg, men vestjyderne kan tidligst forvente optagelse i sommeren 2018.

Geopark Odsherred blev optaget i Unesco-netværket i 2014.

