Livet som kunstner indbefatter også praktiske opgaver såsom at male et podie til kunstværket. Her er det Michael Geertsen, der svinger penslen. Foto: Marianne Nielsen

Fyrre år - men slet ikke færdig

Kunstnergruppen Stokrosebanden retter an til jubilæumsudstilling i Pakhusgalleriet i Nykøbing. I år er det 40 år siden et gruppe kunstnere etablerede Stokrosebanden med udgangspunkt i Odsherred og næsten lige så længe har pakhuset rummet udstillinger af Stokrosebandens værker - også i år, hvor banden markere 40 års kunstnerisk fællesskab.

- Det optimale vil være, hvis folk, der kommer og ser udstillingen kan fornemme, at det her er super professionelt. At det er folk, der arbejder med det her i mange år. Her er ikke nogen ensretning, for vi er jo 21 individualister, men vi har kvaliteten til fælles, forklarer Lena Søeborg.