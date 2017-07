Fusionsproces stod i vejen for besøgende

- Vi har forsømt at række hånden ud til vores gæster, selv om vi har fastholdt det samme antal udstillinger som tidligere. Men vi har i et par år brugt mange kræfter på museumsfusionen, som har taget en del af vores fokus. Strukturer og rutiner skulle på plads mellem de forskellige museer for at finde et fælles fodslag. Vi har arbejdet med grundlæggende strukturer, blandt andet nye hjemmesider og Facebook-sider. Men nu er vi parate til at vende blikket mere ud. Nu er vi ved step to. Nu er vi fusioneret, og vi kender hinanden. Lige så stille og roligt kan vi mærke, at vi får flere penge fra fonde, og vi bygger et oplevelsesunivers op, så vi skal nok tiltrække gæster igen, siger Anette Månsson.