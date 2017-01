Se billedserie Tobias Trier spiller snedigt og dygtigt den »verdensberømte« dirigent Vitus Cornelius Gormsen, der viser sig at være en fusentaster. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Fup og sandslotte og publikum i stort kor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fup og sandslotte og publikum i stort kor

Odsherred - 17. januar 2017 kl. 10:46 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Publikum hvirvles ind i Vitus Cornelius Gormsens musikalske svindelnummer i forestillingen »Dirigenten« med Tobias Trier, der spiller på Odsherred Teater.

»Slotte af sand«, lyder titlen på den »berømte« dirigent og komponist Vitus Cornelius Gormsens naivistiske sangcyklus, skrevet i Casablanca i frustration over at være forhindret i at arbejde med Berliner Philharmonikerne på grund af slem forkølelse.

I sin forestilling »Dirigenten« spiller musiker og komponist Tobias Trier en anerkendt dirigent og snedig fusentaster, der er kommet til provinsen og mandag dumpede ind på Odsherred Teater.

Det hele lyder lidt for godt til at være sandt, og det er det også.

- I har en enestående chance for at være de første til at synge mit værk. I er mit kor. Er alle med på den, lød det fra dirigenten - og den store ære var de 80 publikummer med på i aftes, deriblandt sangere fra Egebjergkoret.

Også selvom det virkede suspekt, at dirigenten sekundet efter sendte en mulepose rundt til at lægge femkroner i som kaffe-bidrag.

- Det har jeg tillid til, at I gør, lød det fra dirigenten, der hjernevaskede publikum med ord som tillid, fællesskab, svigt og tillidsbrud.

- Jeg fornemmer muligheder. Sammen kommer vi langt, lød det fra Vitus Cornelius Gormsen, der i tillid til koret diskede op med en invitation til Festival Corale Venezia.

Næste øvelse var at dirigere tal - en snedig måde at forsøge - med charme og ros - at franarre koristerne personlige oplysninger og pinkoder. Publikum blev mere og mere hvirvlet ind i Gormsens bondefanger-verden. En personificeret kommentar til tidens humbug, svindel, franarren af koder og selv-iscenesættelser på internettet.

- Det var min mobil, der sagde noget - jeg håbede jo lige, det var en MobilePay fra én af jer, men det var fra festivallederen i Venedig, sagde dirigenten, der fremstod mere og mere afklædt - fra kjole og hvidt til bart maveskind.

Teater & Musik Odsherred havde inviteret »Dirigenten« til Odsherred Teater, hvor han huserer igen tirsdag aften. Hvis du tør.