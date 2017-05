Frygter for flere brande

- Hvis ikke hunden og jeg havde været ude at gå den tur, kunne jeg have siddet med ryggen til det hele og set tv, mens hele området var brændt ned omkring os, siger Anne Nøhr.

Sammen med sin mand Bent Nøhr bor hun hele året i deres træhus midt i sommerhusområdet ved Skansehage i Rørvig. Det er et klassisk sommerhusområde med langt græs og fyrretræer, som gavmildt drysser deres nåle ud over jorden.

Ægteparret er lykkelige for at have naturen omkring dem, men en episode for tre uger siden har sat skår i glæden. En brand inde hos naboen betød, at de nu frygter for, om de i virkeligheden bor midt i en brandfælde.