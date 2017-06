Frygter at Dybesø forsvinder i havet

Han opfordrer i stedet de lokale politikere til at genemføre et solidarisk finansieret og omfattende ny kystsikring af hele området, for han frygter at den næste storm vil åbne mellem Dybesø og havet, og det vil få katastrofale følgr for søens eksistens, slår han fast over for dagbladet Nordvestnyt.