Se billedserie Eleverne på Sydskolen i Asnæs må leve med åbne døre, så der ikke opstår iltmangel i klasserne.

Frisk luft i klasseværelset

Odsherred - 22. februar 2017 kl. 13:49 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Sydskolen i Asnæs har man igennem længere tid haft problemer med dårlig luft i klasselokalerne. Det var dog først, da Arbejdstilsynet i februar 2016 aflagde et besøg på skolen, at der blev sat officielt spørgsmålstegn ved skolens indeklima.

- Når man kom ind i en klasse udefra, blev man mødt af en varm mur af luft. Det var ikke godt for hverken elever eller lærere, fortæller Birthe Slott Nielsen som er afdelingsleder på Sydskole i Asnæs.

Arbejdstilsynet foretog en række målinger i lokalerne på skolen, og kunne efterfølgende konstatere, at der var alt for høj koncentration af CO2 i lokalerne. Odsherred Kommune fik derfor et påbud om at det gamle ventilationsanlæg skulle udskiftes inden den 15. marts i år. Påbuddet er senere blevet fremrykket til den 1. november.

Det dårlige indeklima påvirker eleverne.

- De bliver trætte og sløve, når der er for varmt og for lidt ilt i klassen. Forskning har vist, at indeklimaet har stor indflydelse på elevernes indlæring. Men vi har meget fokus på at lufte ud. Indtil videre er vi nødt til at undervise eleverne for åbne døre ud til fællesarealer eller med åbne vinduer, så vi ser frem til det nye ventilationsanlæg, fortæller Birthe Slott Nielsen.

Odsherred Kommune har beregnet, at et nyt anlæg kan komme til at koste over otte millioner kroner.