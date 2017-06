Fredning stopper nye sommerhuse

Nye stier, en massiv fjernelse af birke- og nåletræer, plejeplaner til at sikre, at naturen holder sig som den var oprindeligt og ikke mindst et effektivt stop for flere sommerhusudstykninger. Nyfredningen af cirka 90 hektar enestående natur ved Klint Bakker, Klintebjerg og Fladvandet bliver et godt værktøj til at passe på naturen, og til at skabe det som naturfredningsfolkene kalder en grøn kile fra Klintebjerg til den udvandede Klint Sø.

SAdan lyder det fra Nora Tams, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, og mens hun viser rundt i en del af det nyfredede område ved Klint Bakker, forklarer hun til Nordvestnyt, at den nye fredning bliver en enestående mulighed for at sikre vandreture i et unikt naturområde, hvor man har eminente muligheder for at følge og opleve naturen somd en var for mange tusinde år.