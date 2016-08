Se billedserie Betonbygningen Ruwel har tabt spændstigheden over årene, hvor den har stået ubrugt og er blevet en regulær øjebæ i Nykøbing. Foto: Foto: Margrethe Groth

Send til din ven. X Artiklen: Fra levende industri til forhadt ruin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra levende industri til forhadt ruin

Odsherred - 26. august 2016 kl. 13:30 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år er det ti år siden printpladefabrikken Ruwel på Havnevej i Nykøbing gik konkurs og omkring 85 ansatte blev afskediget. Ret hurtigt blev bygninger og maskiner solgt for et godt stykke over 20 millioner kroner til Filip Dyvekær, der havde planer om at bygge et supermarked på grunden. I første omgang blev de planer dog skinlagt, da finanskrisen kradsede og bygningerne fik i stedet lov til at stå og sygne hen.

Det, der i over tredive år var Nykøbings store og stolte industrivirksomhed blev langsomt, men sikkert til en regulær øjebæ, som både lokalbefolkning og kommune helst så jævnet med jorden.

Bygningerne, som den tyske virksomhed Ruwel overtog fra skiltefirmaet Mathias & Feddersen i 1971, er gennem de seneste ti år blevet til Nykøbings mest udskældte ejendom i takt med forfaldet. Men da bygningerne er privatejede, har kommunen kun i begrænset omfang kunnet gøre noget ved det.

En del af arealet på hjørnet af Isefjordsvej og Havnevej blev for et års tid siden til en Aldi-forretning, men bagved ligger fortsat en ruin i grå beton og smadret glas.

Tilbage i 2013 så Ung i Odsherred muligheder i at bruge den hærgede fabrik, som hen over årene var blevet et yndet udflugtsmål for grafitti- og street-art malere. Men planerne om en street-art-camp blev lynhurtigt skrinlagt, da de så, hvordan glasskår, huller i loftet og vand på gulvet ville være til fare for de unge.

Senest har sagen Ruwel-bygningens forfald og sikkerhedsfarer fået nyt liv i forbindelse med helhedsplanen for Nykøbing Havn, hvor den ikke just pynter på alleen ned mod havnefronten. Kommunen har hen over sommeren besigtiget ejendommen sammen med sikkerhedseksperter, og Filip Dyvekær har nu indtil primo september til at reagere på de ting, som kommunen finder udgør en sikkerhedsrisiko.