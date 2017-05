Se billedserie En mand med vikingehjelm tiltrak sig opmærksomhed. Foto: Stefan Andreasen

Foto-serie: Ny salgs-rekord på loppemarked

Odsherred - 07. maj 2017 kl. 12:13 Af Stefan Andreasen

Støtteforeningerne for VHG og HIF satte lørdag igen omsætningsrekord med et salg for 134.000 kr. på loppemarkedet i og omkring Vallekilde-Hørve Fritidscenter.

Det er tredje gang i træk, loppemarkedet sætter omsætningsrekord - i oktober sidste år blev der solgt for 132.000 kr., og for et år siden blev der solgt for 120.000 kr.

- Det gik rigtigt godt på loppemarkedet lørdag. Vi havde virkelig vejret med os, det blev ved med at strømme til med mennesker, og de købte godt ind. Vi havde mange varer, og vores sælgere er blevet dygtige til at få de rigtige priser for varerne, fortæller Hans Nielsen, formand for VHG Støtteforening.

På auktionen blev der solgt for 9.000 kr. Sidste år lød tallet på 10.250. Blandt andet løb nogle gode sofaer og en antik lampe op i pris på lørdagens loppemarked.

De mange effekter er samlet ind siden sidste loppemarked i oktober, og nu indledes indsamlingen til det næste loppemarked om et halvt år.

Overskuddet fra loppemarkedet går til ungdomsarbejdet indenfor idrætten i området og til kultur-arrangementer i fritidscentret.