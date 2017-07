Formand for bestyrelsen i Geopark Odsherred, Michael Kristiansen, lovede i sin åbningstale, at der i fremtiden vil komme et Geopark-cykelløb i Odsherred.

Foto-serie: Kristiansen lover geopark-cykelløb i Odsherred

Formand for bestyrelsen i Geopark Odsherred, Michael Kristiansen, kendt fra den politiske kommentator-duo Mogensen & Kristiansen, lovede i sin åbningstale for den fjerde Geopark Festival, at der i fremtiden vil komme et Geopark-cykelløb i Odsherred.

- Jeg lover, at vi får et Geopark-cykelløb. Det vil jeg personligt være bannerfører for. Og vi vil også arbejde meget mere med mountainbike-cykling i naturen som led i geoparken. Det her handler jo om at bruge landskabet og naturen i Odsherred, sagde Michael Kristiansen ved festival-åbningen i den tæt pakkede gågade i Nykøbing Sjælland torsdag.