Se billedserie Portræt-fotoet af Cobra-kunstneren Henry Heerup blev afleveret i Huset i Asnæs i den tro, at Henrik Swane var modellen. Mobiltelefon-foto: Britta Tøndborg

Foto-forvirring: Swane eller Heerup?

Odsherred - 23. februar 2017 kl. 19:42 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to billedkunstnere, fotografen og klunseren Henrik Swane fra Malergården i Plejerup i Odsherred og Cobra-billedhuggeren og -maleren Henry Heerup, kendt for sine såkaldte skralde-modeller, havde mere til fælles end billedkunst og interesse for, hvad der gemte sig af genbrugs-egnede materialer i containere.

Der var stærke fællestræk i deres ansigtsform, påklædning, rød baret, brille-type, tørklæde (se fotos), hvilket for nyligt skabte en smule midlertidig identitets-tvivl i Asnæs.

- På en dag, hvor både Malergården og Odsherreds Kunstmuseum havde lukket, blev et indrammet fotografi indleveret i Huset i Asnæs med den besked, at det var et billede af Henrik Swane, og at det skulle overdrages til kunstmuseet, fortæller museumsleder Britta Tøndborg til dagbladet Nordvestnyt.

- De gode folk i Huset var så venlige at aflevere billedet til os. Desværre fik vi så ikke lejlighed til at fortælle giveren, at fotografiet ikke forestiller Henrik Swane men Henry Heerup.

- Vi gætter på, at det er fællestræk med den røde baret, det grå hår og brillen, der har snydt den gode giver, som betænkte museet med fotografiet. Malergården og Odsherreds Kunstmuseum har ikke umiddelbart anledning til at indlemme et portræt-foto af Henry Heerup i vores samling, så vi påtænker nu at kontakte Heerup Museum i København for at høre, om de kan bruge et fotografi af Heerup, siger museumsleder Britta Tøndborg.