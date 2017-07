Iværksætterhus i Egebjerg åbnede i 2014, men økonomien var ikke til at drifte det, så den del har kommunen forpligtiget sig til i en periode. Men lokalsamfundet vil gerne købe og istandsætte huset fra 1903. Foto: Mik Foto: Mik

Fortid og fremtid skal mødes i 114-årig arkitektonisk perle

Odsherred - 25. juli 2017 kl. 15:36 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indbyggerne i Egebjerg ønsker at bevare den gamle skolebygning, som i dag rummer Egebjerg Iværksætterhus. Det har vist sig vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen og ved årsskiftet overtog kommunen driftsudgifterne. Men sådan skal det ikke fortsætte med at være, og lokalområdets borgere har et ønske om at købe huset og få det sat i stand efter moderne bæredygtige principper.

Mange frivillige har allerede lagt mange mandetimer i at få bragt huset i stand, men ønsket om at gøre huset så »grønt« som muligt,altså isolering, vand- og energibesparelse i det over 100 år gamle hus, må der eksterne midler til.

- Vi synes jo, at passer lige som fod i hose med Realdanias kriterier for Underværk-programmet. Vi søger penge til energirenovering og istandsættelse. Også fordi huset har en spændende arkitektonisk historie og et utrolig flot stykke nationalromantisk arkitektur, med nogle sjove tråde til ham, der tegnede Købehavns Rådhus. Det vil vi jo gerne bevare, siger Morten Hylleberg fra Egebjerg Landsbygvirksomhed, der er partner i Iværksætterhuset.

Han oplyser videre, at man med stor sandsynlighed har fundet arkitekt og bygherre Peter Ulstrup Hansens originale tegninger af huset fra 1903 på Danmarks Kunstbibliotek, men at man endnu ikke har set dem.

Tanken er at lokalsamfundet køber bygningen,og dermed løser Odsherred Kommune fra sine driftsforpligtigelser. Huset skal istandsættes, leve op til nutidens energikrav og gøres billigere at drifte, men samtidig bevare sine bygningsmæssige kvaliteter.

- Det er meget vigtigt at energirenovere ordenligt, for det vil muliggøre, at man kan leje nogle kontorpladser ud til en fornuftig pris, uddyber Morten Hylleberg.

Håbet er, at der også bliver mulighed for at energirenovere 2. salen og dermed få plads til endnu flere end de cirka 20 kontorpladser plus møde- og konferencelokaler, som huset rummer på nuværende tidspunkt.

Han vurderer, at det vil koste et sted mellem tre og fire millioner kroner at realisere alle ønskerne omkring Iværksætterhuset.