Forstadsbande skal blive bag tremmer

De fem personer, der er sigtet for at have stjålet pengeautomaten fra Danske Banks filial i Nykøbing, skal forblive i politiets varetægt, som minimum frem til den 19. september. Det afgjorde Retten i Holbæk tirsdag. Fire mænd var frivilligt gået med til forlængelsen af varetægtsfængslingen uden retsmøde, mens den 46-årig kvindlige sigtede i sagen, ønskede sagen prøvet med et retsmøde, oplyser anklagefuldmægtig Catharina Feldthaus til Nordvestnyt og understreger, at der fortsat er lukkede døre i sagen og at hun derfor ikke kan oplyse yderligere