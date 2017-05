Se billedserie Det store bassin i Vig Svømmehal er fortsat lukket efter mandagens ekstraordinære udvalgsmøde. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Forslag om Vig Svømmehal blev stemt ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag om Vig Svømmehal blev stemt ned

Odsherred - 29. maj 2017 kl. 20:37 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandagens ekstraordinære møde i Odsherreds kultur- og folkeoplysningsudvalg om det fejlramte og lukkede bassin i Vig Svømmehal gav ikke vand i bassinet her og nu, som politikerne fra Venstre og Odsherred-listen ellers havde håbet på op til mødet.

- Vi stillede et forslag og blev stemt ned af flertallet, siger Hanne Pigonska (V).

Hun vil ikke oplyse, hvad forslaget fra Venstre og Odsherred-listen gik ud på.

- Jeg er blevet belært om, at alt, hvad der har med syn og skønssagen at gøre, er lukket. Så uanset om det her er vores eget forslag, må jeg ikke fortælle om det, hvor gerne jeg end ville - fordi det er en lukket sag.

- Ud fra vores vurdering af de sagsakter, der ligger, har vi en fint belyst sag, som jeg så desværre ikke kan refere fra. Men vores holdning er stadig den samme, som Venstre og Odsherred-listen tidligere har givet udtryk for, siger Hanne Pigonska og henviser til den fælles udtalelse for to uger siden.

Her lød det, at kommunen straks bør iværksætte udbedringen af manglerne, så svømmehallen kan tages i drift..

Odsherred-listens Torben Møller havde håbet på enighed på mandagens ekstraordinære udvalgsmøde:

- Der var ikke helt den konsensus, som jeg havde håbet på. Vi var ikke helt enige om køreplan og tiltag. Men vi havde en konstruktiv dialog om tingene, og lyttede til hinanden, siger Torben Møller.

Udvalgsformand Søren With (S) er enig i, at der var en god debat og en god stemning på mødet.

- Vi havde en god drøftelse. Og mere kan jeg desværre ikke komme ind på nu, fordi det er en lukket sag, siger formanden.

- Som jeg også tidligere har sagt, er vi nødt til at være helt sikre på, at vi går den rigtige vej og ikke foretager os noget overilet, som i sidste ende kan komme til at gå ud over vores udvalgs-kollegaer, når de om fem år sidder og skal have fem-års-gennemgang af byggeriet. Det er altså ikke bare et kar, der skal fyldes op med vand.

- Men tro mig, jeg er ligeså frustreret som alle andre over, at vi ikke bare kan få vand i bassinet nu, siger Søren With.