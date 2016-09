Formand: Uretfærdigt

Formanden for Odden Forsamlingshus Mogens Hansen så gerne at forsamlingshusene fik lige store tilskud fra kommunen. Foto: Jesper Danscher

Odsherred - 21. september 2016

Den nuværende ordning, hvor de enkelte forsamlingshuse i Odsherred får tilskud fra kommunen, når der er folkeoplysende aktivitet i huset, mener formanden for Odden Forsamlingshus Mogens Hansen, er uretfærdig.

- Den spiller forsamlingshusene ud mod hinanden. Huse med megen offentlig aktivitet får større tilskud, mens huse, hvor der ikke bliver lagt møder, kurser eller lignende, ikke får en krone i tilskud. Og det til trods for, at udgifterne til varme, lys og vedligeholdelse er de samme, sige Mogens Hansen, der hellere så, at tilskuds-kronerne blev ligeligt fordelt mellem forsamlingshusene.

Men den idé er formanden for kultur- og folkeoplysningsudvalget Søren With (S) ikke med på.

- Det er jo ikke en kommunal opgave at drive forsamlingshuse, men når det er sagt, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi har forsamlingshusene i lokalsamfundet, siger Søren With.

Formanden ser de enkelte forsamlingshuse som selvstændige forretninger.

- Det er efter min mening fint, at et forsamlingshus, der er meget aktivt til at skaffe aktiviteter, også får et større tilskud, siger Søren With, og tilføjer:

- Andre forsamlingshuse har valgt at satse på private arrangementer, der skaffer penge i kassen.

- Forsamlingshusene er et stort aktiv for lokalområderne, og jeg ved godt, at enkelte kæmper med økonomien, siger Søren With.