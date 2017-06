Se billedserie Kultur- og folkeoplysningsudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal i dag tage stilling til en forligs-skitse og en køreplan for at udbedre skaderne i Vig Svømmehal. Foto: Stefan Andreasen

Forlig om Vig Svømmehal lige om hjørnet

Odsherred - 27. juni 2017 kl. 11:24 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter al sandsynlighed vil et enigt kultur- og folkeoplysningsudvalg i Odsherred i dag tirsdag på et ekstraordinært møde indstille til økonomiudvalget (møde samme dag forud for byrådsmødet), at der ud fra en forligsskitse indgås forlig med den under-entreprenør, der har stået for arbejdet med det fejlramte store bassin i Vig Svømmehal.

Udvalgsformand Søren With (S) vil ikke udtale sig direkte om det lukkede punkt om Vig Svømmehal.

- Jeg håber, at sagen meget snart kan afsluttes, så der kan komme vand i det store bassin igen. De andre partier har ført sig frem på, at de går efter en hurtig løsning. Vi går alle efter en hurtig løsning, men vi har bare haft brug for at sikre, at det bliver gjort rigtigt. Jeg håber, at der der lys for enden af en meget lang tunnel nu, siger Søren With.

Torben Møller, medlem af kultur- og folkeoplysningsudvalget for Odsherred-listen vurderer, ud fra den foreliggende forligs-skitse, strikket sammen på baggrund af syn og skønsrapporten, og en køreplan for reparationen, at der meget hurtigt vil komme vand i Vig Svømmehals store bassin.

- I de næste tre uger er det på grund af ferien umuligt at få udbedret skaderne, men jeg vil formode, at der er vand i bassinet igen engang i august/september, når skaderne er udbedret ved at lappe bassin-dugen. Med baggrund i syn og skønsrapporten lægges der op til, at sol og vind fordeles lige mellem parterne, siger Torben Møller.

- Jeg er rigtig glad for, at det nu endelig ser ud til at lykkes. Det har været en rigtig møgsag for os alle, siger Torben Møller.