Se billedserie Joan Almgren, Hanne Lykke og Povl Erik Rasmussen i aktivitetscentrets køkken. Foto: Torben Andersen

Foreninger afleverede 300 protestunderskrifter

Odsherred - 31. januar 2017 kl. 07:57 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et politisk flertal i Odsherred Byråd ønsker at sælge Højbygård, og det vil berøre en lang række lokale foreninger, som benytter sig af den del af Højbygård, der siden 1998 har været kendt som Højby Aktivitetscenter.

Mandag afleverede repræsentanter fra aktivitetscentrets brugerråd 300 protestskrivelser imod beslutningen til borgmester Thomas Adelskov (S) og formanden for kultur- og folkeoplysningsudvalget, Søren With (S).

Tanken er, at de lokale foreninger, som i dag benytter sig af aktivitetscentret, skal holde deres aktiviteter i Borren, Højbys kommende hal og kulturcenter. Men foreningsrepræsentanterne frygter, at det bliver svært at falde til i Borren. I dag er de vant til selv at stå for booking og praktiske ting, når de holder arrangementer.

Søren With mener dog, at der bliver så mange kvadratmeter i Borren, at foreningerne nok skal finde sig til rette.

-Det, foreningerne mangler nu, er ejerskabet. Her halter vi lidt bagefter. Vi har derfor lovet dem, at der hurtigt skal nedsættes et brugerråd, hvor de kommer med. Her kan de være med til at definere indretningen, møblerne og hvad der skal være de forskellige steder i Borren, siger han.

Odsherred Byråd behandler sagen i aften.