For stor succes til lokalerne

Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Brændergården, i Nykøbing, er succesrig. Omkring 500.000 kroner i årlig omsætning, og der er mere at hente. I hvert fald har de opsagt deres nuværende lokaler for i løbet af november måned at flytte over på den anden siden af parkeringspladsen, og ind i den tidligere Aldi butiks næsten 600 m2 store lokaler.

»Vi tror på, at der er potentiale til en større butik i Nykøbing, og en af butikkens opgaver bliver at understøtte et eventuelt socialt arbejde i form af en varmestue eller andet i Odsherred. Vi har fået en rigtig god lejeaftale, hvor kvadratmeter prisen faktisk er mindre end vi giver i dag, men med større lokaler bliver husleken selvfølgelig større. Men vi tror på en stærkt forøget omsætning via det ekstrasalg, som et større sortiment vil give,« siger han.