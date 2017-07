Søren With er ærgerlig over, at et indbrud i Burgerhjørnet i april endnu ikke er opklaret. Foto: Torben Andersen

Føler sig krænket og ladt i stikken: Politiet afviser kritik

Odsherred - 12. juli 2017 kl. 14:13 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren With ejer grillbaren Burgerhjørnet, på Lyngen, og den 16.april var der indbrud i grillbaren. Automater blev ødelagt, penge stjålet og strømmen blev sat ud af spil. Et særdeles helstøbt fodaftryk i en sandkasse, hvor indbrudstyven havde forsøgt at stjæle en legegravko, fik Søren With til at håbe, at politiet havde gode muligheder for at få fat i tyven, for han havde et godt billede af, hvem de skulle se efter.

Men da han anmeldte sagen, fik han den besked, at politiet ikke kunne komme ud, og da han siden november også har en uopklaret sag om bedrageri liggende hos politiet, er han frustreret.

Til Nordvestnyt, siger han, at hans retsbevidsthed er krænket, og at han ved at han ikke er den eneste, der overvejer at lade være med at anmelde indbrud, for den generelle opfattelse er at politiet ikke kommer alligevel.

Hos Midt- og Vestsjællands politi, afviser Carsten Andersen kritikken, og han slår fast, at politiet som udgangspunkt altid kommer ud til et gerningssted, hvis der er spor at sikre, og så slår han fast, at indbrudssagen er blevet efterforsket, men at den er uopklaret. Han slår samtidig også fast, at politiet har en opgave i at rette op på historier om, at politiet ikke reagerer på indbrudsanmeldelser, og at det er en af årsagerne til, at de i løbet af sommeren har en mobil politistation rundt i politikredsen, og som i de næste uger også vil komme til Højby, Nykøbing og Asnæs.