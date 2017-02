Fødselsdagen sluttede med førstehjælp på marken

En bil ligger smadret på marken, og en ambulance i vejkanten er beviset på, at der er brug for hans hjælp. Jimmy Sørensen har i 15 år arbejdet på Sikringen, været i forsvaret og er ved at afslutte en sygeplejerskeuddannelse, og han har stor erfaring med førstehjælp.

- Det hele var så kaotisk. Syv ambulancer, politi, brandfolk og de unge. Da der ikke var brug for mig mere, gik jeg over til politiet for at høre, om jeg kunne få noget håndsprit, for jeg var sølet ind i blod, og så kørte vi hjem. Min fødselsdag endte med, at jeg stod i bryggerset og vaskede mit tøj, og jeg tænker på de stakkels forældre og de mange pårørende, der bliver ramt. Jeg håber bare, at ham jeg hjalp klarer den, siger han.