Foreningsfolk fra Højby så i 2014 på placeringen af den nye hal. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldklub smækker med døren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldklub smækker med døren

Odsherred - 20. juli 2017 kl. 12:03 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idræts- og Kulturcenter Borrens samarbejdsudvalg og dets formand, Thomas Nicolaisen, har for meget fokus på kultur og for lidt på idræt.

Det mener bestyrelsen i Højby Idrætsforening,

I et læserbrev i dagens avis oplyser formanden, Lars Madsen, at klubben har trukket sig ud af samarbejdsudvalget, der står i spidsen for byggeriet af den nye hal. Højby Idrætsforenings bestyrelse mener, at græsarealet, der bliver etableret bag Solvognen, bliver betragteligt mindre, end det, der var aftalt.

Både Thomas Nicolaisen og formanden for kultur- og folkeoplysningsudvalgte, Søren With (S), ærgrer sig over udmeldelsen.

- Jeg er rigtig ærgerlig over beslutningen. Højby IF har været med siden begyndelsen i 2014. De har fået, hvad de vil have, og derfor er jeg lidt uforstående overfor, at man tager dette træk, siger Thomas Nicolaisen

- Vi har haft et utroligt godt og konstruktivt samarbejde i samarbejdsudvalget, og derfor er det meget ærgerligt, at Højby IF trækker sig fra samarbejdsudvalget. De har været meget aktive. De får nogle baner, hvor de bliver trukket tættere til byen, som de ønskede, siger Søren With.