Festivalformand Ole Larsen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Flytter musikfesten en uge næste år

Odsherred - 06. juli 2017 kl. 17:32 Af Marianne Nielsen

Lige nu spiller musikken på fuld tryk, men hvis man allerede nu er klar til mere musik i Vig til næste år, skal man lige være opmærksom, så ferie - fridagene skal planlægges.

Næste år er Vig Festival nemlig først klar til at levere tre dages musik i uge 28, altså en uge senere end normalt.

- Det skyldes faktisk, at skolernes sommerferie er rykket en uge. Det betyder så, at Roskilde Festival også rykker en uge, og derfor gør vi det også. Ellers kan vi ikke få de ting fra leverandørerne, som vi har brug for til festivalen, forklarer festivalformand Ole Larsen.

Det er første år Ole Hansen er formand for festivalens bestyrelse, og selvom festen kun lige er begyndt er der allerede nu tanker i gang for næste års festival.

- Vi vil meget gerne have styrket profilen om at vi er en familiefestival. Og at vi er en grøn festival. Vi har jo ikke de samme affaldsproblemer, som andre festivaler, for vi har et kæmpe sorteringsarbejde, fortæller festivalformanden.

Han peger også på, at der er et ønske om at udvide stillezonerne, som han gerne vil efterkomme.