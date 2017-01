Thomas Adelskov(tv.) havde håbet, at få integrationsministerens hjælp til at undgå visitering af kvindelig flygtning. Foto:Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Flygtningekvinde alligevel til Odsherred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flygtningekvinde alligevel til Odsherred

Odsherred - 19. januar 2017 kl. 12:57 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommunes økonomiudvalg forsøgte for tre måneder siden at stoppe en dengang 17-årig syrisk flygtningepige i at blive visiteret til Odsherred.

Begrundelsen var, at hun er religiøs viet til en 33-årig mand, og at politikerne frygtede, at der er tale om et tvangsægteskab, og derfor bad kommunen i oktober sidste år udlændinge-, og integrationsminister, Inger Støjberg (V), om at gribe ind og tvinge udlændingestyrelsen til at visitere pigen til en anden kommune.

Men den gik ikke.

Ministeren minder i sit svar til kommunen om, at udlændingestyrelsens afgørelser er endelige, og at hun intet kan gøre.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger borgmester Thomas Adelskov (S), at han er skuffet over ministerens svar, og han riser udlændingestyrelsen for at være useriøs i sin behandling af sagen, men erkender samtidig, at der ikke er mere kommunen kan gøre.

Kvinden, der er blevet 18 år, er den 2.januar flyttet til sin mand i Odsherred Kommune.