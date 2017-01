Flygtningebørn fik overrakt stor computergave

De uledsagede asylbørn på Børnecenter Anneberg i Nykøbing blev fredag de første modtagere af bærbare pc'ere, som it-virksomheden Atea har doneret og i samarbejde med voksne asylansøgere i Avnstrup har klargjort. Målet er at alle uledsagede flygtningebørn i Danmark skal have deres helt egen pc. Det vil øge deres muligheder for at bevare kontakten til familie i hjemlandet, men børnene i Nykøbing ønskede i lige så høj grad at bruge gaven til atlære bedre dansk.