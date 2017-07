Send til din ven. X Artiklen: Flotte tal for udlejning af sommerhuse i Odsherred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flotte tal for udlejning af sommerhuse i Odsherred

Odsherred - 17. juli 2017 kl. 18:42

Sommerhussøgemaskinen Campaya.dk samler størstedelen af de danske udlejningssommerhuse fra både bureauer og private på sin hjemmeside og har dermed et godt indblik i den aktuelle udlejningssituation. Tallene for Odsherred tyder på, der er run på udlejningen her.

- Vi har 542 sommerhuse i Odsherred Kommune, og jeg kan se i vores systemer, at der kun er 19 ledige i uge 29 og 11 i uge 30. De to uger betegner den absolutte sommerferiehøjsæson. Det vil sige, at minimum 96,49 procent af sommerhusene er optaget i perioden. Det er et meget højt niveau for tidspunktet, og faktisk placerer det Odsherred i top ti over de mest populære sommerhuskommuner i perioden, fortæller Jesper Kamp Kruse, der er kommunikationsmedarbejder hos Campaya.

Helt præcist ligger Odsherred på en 9. plads her i højsæsonen, men der er også gode tendenser at spore udenfor sæsonen.

- Samtidig ser vi i år, at flere holder sommerferie uden for den absolutte højsæson. Der blev eksempelvis udlejet betydelig flere sommerhuse i Odsherred i juni sammenlignet med sidste år, og i øjeblikket er der også udlejet flere huse i september, end hvad tilfældet var på samme tidspunkt sidste år. Det betyder, at sommerhusudlejningen i sommerperioden i Odsherred samlet set ser ud til at toppe sidste års resultat med fem til 10 procent flere udlejede huse, siger Jesper Kamp Kruse.