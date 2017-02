Flertal for kortere skoledage

- Det er vigtigt, at I går den anden vej ud. Ved et rigtigt kommunal- og folketingsvalg kommer man heller ikke ud ad den dør, som man er gået ind ad, forklarer souschef på Sydskolen i Asnæs, Birthe Slott Nielsen til køen af elever.

Umiddelbart er der ikke den store interesse for politik at spore blandt eleverne, men lærerne har arbejdet med, at tvinge eleverne til at tage stilling. Som led i optakten til valget har eleverne også gennemgået en test på nettet, hvor de kan få en ide om, hvilket parti de er mest enige med. Olivia Lilleskov går i 8. x. Hun er ikke helt tilfreds med at testen kom frem til, at hun ligger tættest på Dansk Folkeparti.