Flere biletter til Hella Joof-foredrag til salg

Den cocktail er der rigtig mange, der gerne vil høre mere om. Foredragsarrangøren, LOF Odsherred, kunne mandag notere sig, at alle 400 billetter var solgt og at folk skrev sig på venteliste i håb om at der kommer flere billetter i salg. Karina Vincentz gik derfor i gang med at undersøge mulighederne for at sætte flere billetter til salg, for at imødekomme interessen.