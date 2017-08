Kloakeringsprojektet i Odsherred Kommune er stort, men er ad flere gange løbet ind i problemer og udsættelser, og nu voldsom kritik.

Send til din ven. X Artiklen: Firmaer truet på livet af kloakker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Firmaer truet på livet af kloakker

Odsherred - 23. august 2017 kl. 13:26 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enorme tilslutningsbidrag til det kommende kloaknet på på Lyngen, på op til 500.000 kroner kan blive konsekvensen, hvis Odsherred Forsyning holder fast i reglerne, og det kan portentielt true blandt andre feriekolonien Kongelejren, på Lyngen, på livet.

Det siger koloniens opsynsmand til dagbladet Nordvestnyt.

Til dagbladet Nordvestnyt, forklarer Søren With, der driver grillbaren Burgerhjørnet, at han i februar fik en regning på 140.000 kroner for at blive tilsluttet kloaknettet, fordi hans ejendom på papiret er stor, blandt andet på grund af en minigolfbane og en parkeringsplads. Efter forhandlinger med Odsherred Forsyning er det lykkedes ham, at få regningen barberet ned til 79.000 kroner, og for udskudt det øvrige beløb til, hvis han engang sælger, men han kalder reglerne for fuldstændig ødelæggende og unfair.

Også Steen Olsen, fra Vig Lyngs VVS, er vred, for han føler sig uretfærdigt behandlet.

- Vi har en grund på 2.800 m2, og med èt toilet, som min kone og jeg bruger. Men da reglerne åbenbart siger, at erhvervsvirksomheder skal betale 37.000 kroner per påbegyndt 800 m2 grund, så skal jeg betale 4 gange 37.000 kroner i alt 148.000 kroner, og det er da slet ikke rimeligt. Hvorfor skal jeg betale mere end et sommerhus, og hvorfor skal jeg betale væsentligt mere end det faktisk koster at tislutte os til kloaknettet? spørger han.

Forleden mødtes de erhvervsdrivende med Odsherred Forsyning, og de undrede sig over høje tilslutningsbidrag, og at de ikke kan få besked på, hvad de reelt skal betale, og hos Odsherred Forsyning er der forståelse fra direktøren, Ghita Hansen.

- Vi forstår godt de erhvervsdrivendes behov for at kende udgiften til kloakering. Desværre har vi ikke et standardsvar liggende i skuffen. Heldigvis har det været muligt at dispensere ned til de faktiske udgifter, for en række erhvervsejendomme, siger hun.