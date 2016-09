Fire uopklarede røverier

Martin Bjerregaard, fra Midt- og Vestsjællands Politi, siger til dagbladet Nordvetsnyt, at politiet selvfølgelig skal sikre, at der ikke sker forbrydelser, men slår samtidig fast, at man ikke har mulighed for at befinde sig i Jyderup, hvor flere af rambuktyverierne har fundet sted, døgnet rundt.