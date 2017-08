Fik sit diskotek tilbage

Klokken 11 fredag formiddag. Et tidspunkt, der har prentet sig ind i smilerynkerne hos Lone Rej. For efter over et halvt år, hvor hun ikke har modtaget betaling for husleje eller varelager for de tidligere lejere af diskotek O`Maillies i Nykøbing, har lejerne givet op.