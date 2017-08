Området omkring Scene 21 blev hurtigt spærret af, så redningsmandskabet kunne komme frem med både helikopter og ambulance efter et håndgemæng, der endte fatalt for en 51-årig mand på dette års Vig Festival. I næste uge afgøres sagen ved Retten i Holbæk. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Festival-vold for retten i næste uge

Foruden tiltalen om simpel vold på Vig Festivalen, tager manden yderligere to forhold med sig i retten. Den 51-årige er nemlig også tiltalt for grov vold mod en dørmand ved Soho i Holbæk. Om natten den 2. april i år skulle manden have slået dørmanden i hovedet med et glas. Samme og det er forhold 3, blev samme dørmand udsat for trusler (§ 266) a la »Du er en død mand«. Den tiltalte er i øvrigt tidligere dømt for vold.