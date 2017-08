Et håndgemæng mellem venner endte fatalt for en 51-årig mand på dette års Vig Festival. Episoden foregik på pladsen foran Scene 21 lørdag den 8. juli - dagen efter blev en dengang 50-årig mand varetægtsfængslet i sagen, og i dag sidder han på anklagebænken ved Retten i Holbæk. Foto: Hans Jørgen Johansen

Festival-vold: En halv retsdag mere i baghånden

I dag begynder retssagen om håndgemænget på Vig Festival, der fik en dødelig udgang for den ene part, en 51-årig mand. Oprindeligt var der alene afsat en enkelt dag til behandlingen af straffesagen mod den 51-årige tiltalte i sagen, men nu er der sat en halv dag mere ind i kalenderen. Bare i tilfælde af, at noget uforudset sker eller trækker ud. Det er derfor ikke sikkert, at dommen falder i eftermiddag. - Man ved aldrig, hvad der kan ske og med mange vidneafhøringer og min klients forklaring taget i betragtning, så fandt vi det hensigtsmæssigt at afsætte lidt ekstra tid for en sikkerheds skyld, siger forsvarsadvokat Mads Kramme, som har sat kryds i retskalenderen for mandag den 4. september.